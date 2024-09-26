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Стало известно, кто из российских футболистов помогает бойцам СВО

Футболисты Соболев, Джикия, Магкеев и Акинфеев помогают бойцам СВО

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Спортивный пиар-агент Елена Болотова рассказала, что футболисты Александр Соболев, Георгий Джикия, Станислав Магкеев и Игорь Акинфеев удостоились благодарности добровольческого корпуса Министерства обороны России за оказание гуманитарной помощи бойцам СВО, передает «Чемпионат».

Джикия в сентябре 2024 года стал футболистом подмосковных «Химок». Официально о переходе Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». Магкеев покинул столичный «Локомотив» и присоединился к клубу «Пари Нижний Новгород».

На счету Акинфеева 775 матчей в составе красно-синих, в которых он пропустил 701 мяч. В 322 играх он оставил ворота в неприкосновенности.

В турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/25 лидирует «Зенит», имея в активе 23 очка.

Ранее экс-футболист сборной России рассказал о готовности пойти в армию.

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