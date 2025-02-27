Появилось фото из кабины российского военного самолета в первый день СВО

Aviahub показал фото из кабины военного самолета ВС России в первый день СВО

Telegram-канал Aviahub показал фото, сделанное из кабины военного самолета Вооруженных сил (ВС) России в первый день проведения специальной военной операции на Украине.

«Фото-капсула времени. 24.02.2022, первый боевой вылет, после команды Zаходим, посадка в абсолютно нелетную погоду», — говорится в публикации.

Автор не уточнил, кем было сделано фото. 24 февраля 2025 года администратор опубликовал пост, согласно которому ровно три года назад он выполнил первый боевой вылет. Также мужчина неоднократно показывал кадры с аэродромов и из кабины истребителя.

10 февраля генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил, что украинская разведка не смогла заранее узнать о начале проведения Россией спецоперации. Он отметил, что каждый день получал сведения от разведки, согласно которым рядом с границей не было ударных группировок. При этом, по словам генерал-лейтенанта, 23 февраля 2022 года ему не доносили о предстоящей СВО.

Ранее в США заявили, что Путин «как никогда близок» к достижению целей на Украине.