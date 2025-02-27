В Госдуме рассказали о последствиях появления болгарского миномета у ВСУ

Появление болгарского самоходного миномета «Тунджа» у Вооруженных сил Украины (ВСУ) может оказать влияние на отношения Москвы и Софии. Об этом «Ленте.ру» сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Страны Евросоюза, особенно эти молодые, у них не очень хорошая экономика. Надо им осторожнее к таким вещам относиться. Потому что они, может быть, получили какую-то денежку за продажу оружия, но от разрыва экономических связей с Россией потеряют гораздо больше. Если совести нет, пусть хотя бы деньги считают», — сказал депутат.

Колесник добавил, что миномет, вероятнее всего, был передан украинским войскам. По его словам, подобное оружие не могло находиться на складах ВСУ.

О появлении «Тунджи» у ВСУ 25 февраля сообщил Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий. На опубликованных кадрах был показан выстрел из миномета, установленного на гусеничном тягаче МТ-ЛБ.

21 февраля парламент Болгарии запретил отправку своих военных на Украину, кроме миссий в рамках НАТО и других международных организаций. Издание Novinite отмечало, что принятая парламентом декларация призывает к дипломатическому урегулированию конфликта и подчеркивает приверженность Софии поддержке инициатив по деэскалации и мирным переговорам.

Ранее стало известно, что Дания направит Киеву $280 млн военной помощи.