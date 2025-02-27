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Доброволец с Урала семь дней в одиночку удерживал обстреливаемые ВСУ позиции

Доброволец ВС РФ Тумасов 81 день удерживал позиции под огнем ВСУ
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Доброволец Вадим Тумасов, отправившийся в зону СВО из Режевского района Свердловской области, 81 день удерживал позиции под обстрелом украинских войск. О подвиге военного рассказали в аппарате полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги, пишет ТАСС.

«Под огнем противника Вадим Тумасов организовал прорыв штурмовой группы и удерживал позиции на протяжении 81 дня, из которых в одиночку были семь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все это время уралец успешно отражал атаки врага, несмотря на ранения. В результате его действий удалось сохранить плацдарм для дальнейшего наступления российской армии. Командование рекомендовало наградить Тумасова государственной наградой «Золотая Звезда» и присвоить ему звание Героя России.

До этого военнослужащий из Дагестана, гвардии младший сержант Магомед Абдулаев 21 день в одиночку удерживал блиндаж в зоне проведения специальной военной операции. Российский боец находился на передовой, в 200 метрах от противника. Он докладывал о передвижениях и применении тяжелого вооружения ВСУ. Благодаря координатам Абдулаева ВС РФ удалось уничтожить целую вражескую роту.

Ранее российский боец спас 20 сослуживцев из-под шквального огня при контратаке ВСУ.

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