Украина готовится расширить зону принудительной эвакуации

Синегубов: в зону эвакуации в Харьковской области могут включить Великий Бурлук

Власти Украины могут расширить зону принудительной эвакуации в Купянском районе Харьковской области. В нее могут включить Великобурлукское направление у границы с Белгородской областью РФ, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пишет РИА Новости.

«Возможно, в ближайшее время будем принимать очередное решение Совета нацбезопасности и обороны о расширении зоны принудительной эвакуации для семей с детьми. Это великобурлукское направление...» — сказал Синегубов.

Он отметил, что причиной, по которой в Совбезе Украины могут принять такое решение, стало ухудшение обстановки на линии фронта. По словам Синегубова, там сейчас ведутся достаточно серьезные боевые действия.

25 февраля глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о принудительной эвакуации жителей региона. На освободившихся территориях и в опустевших жилых домах командование Вооруженных сил Украины планирует разместить личный состав и пункты управления дронами.

Ранее Ганчев рассказал об «огромных потерях» в украинской армии на Купянском направлении.