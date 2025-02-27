В Чернигове произошел взрыв в районе воинской части Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор пророссийского подполья в Николаевской области Сергей Лебедев.

«По слухам, среди пораженных были наемники», — заявил он.

Также, по словам Лебедева, в Харькове ВС РФ нанесли удар по промзоне, где, опять же, «по слухам», располагался объект системы противовоздушной обороны ВСУ.

Кроме того, Лебедев сообщил о двух прилетах в сторону аэродрома в Староконстантинове в Хмельницкой области Украины.

В январе 2025 года подпольщик рассказал, что ВС РФ нанесли удар в районе старого аэродрома и Эпицентра в Чернигове. Украинские СМИ также сообщали о нескольких взрывах в городе. Отмечалось, что на окраине Чернигова «был взрыв ракеты» и после череды взрывов на месте прилетов появился сильный дым.

Ранее житель Чернигова распылил в лицо сотруднику ТЦК газ из перцового баллончика.