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Военный эксперт рассказал о положении ВСУ под Купянском

Марочко: ВСУ потеряли пять опорников под Купянском после трех ударов ВС РФ
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Evgeniy Maloletka/AP

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ потеряли пять опорных пунктов после трех сосредоточенных ударов ВС РФ. Его слова передает РИА Новости.

По словам Марочко, ВСУ потеряли технику и до 50 бойцов после ударов ВС РФ по трем населенным пунктам на Купянском направлении. Он уточнил, что за минувшие сутки российские войска продолжили наступать на указанном направлении.

«Российские войска нанесли сосредоточенные удары по противнику в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск и Петропавловка, в результате чего противник лишился пяти опорных пунктов, двух единиц бронетехники и до 50 человек личного состава. Также уничтожен ретранслятор, увеличивающий дальность действия вражеских дронов», — поделился Марочко.

До этого Марочко сообщал, что украинская армия снизила активность и прекратила попытки контратак в Харьковской области. По его словам, на линии боевого соприкосновения ведутся позиционные бои с минимальным использованием беспилотников и артиллерии.

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