В ВС РФ рассказали об обстановке в приграничном районе Курской области

Обстановка в Глушковском районе Курской области, который находится на границе с Украиной, остается сложной. Об этом рассказал ТАСС командир 5-й роты 2-го батальона добровольческого отряда «Барс-Курск» с позывным Борода.

По его словам, Вооруженные силы Украины запускают огромное количество FPV-дронов, беспилотников-камикадзе, удары наносятся как по гражданской, так и военной инфраструктуре.

Борода также отметил, что в более спокойные моменты местные жители пытались возвращаться в свои дома, однако после обострения обстановки многие из них отправились на безопасные территории.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Орловка и Погребки в Курской области.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее российский штурмовик раскрыл детали зачистки хутора в Курской области.