Боец ВС РФ рассказал, что при штурме Бердина под Курском пленил 13 украинцев

Боец Вооруженных сил России с позывным «Ингуш» рассказал, как во время штурма и зачистки хутора Бердин в Курской области пленил 13 солдат ВСУ. Видео с интервью военного опубликовал Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

По его словам, он узнал, как перед боем с российскими военными бойцы Вооруженных сил Украины в Бердине записывали видео с угрозами и мародерствовали. Однако когда они попали в плен, то встали на колени и просили прощения и утверждали, что «не ведали, что творили».

«Говорили, что это была ошибка. <...> Но я и так бы им сохранил жизнь», — рассказал штурмовик.

До этого источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что на всех участках фронта в Курской области действуют заградотряды ВСУ.

Позже выяснилось, что группа украинских пограничников попыталась сбежать из одного из населенных пунктов в Курской области, но попала под огонь заградительных отрядов. Инцидент произошел в районе села Свердликово.

Ранее российский десант прорвался в населенный пункт в нескольких километрах от Суджи в Курской области.