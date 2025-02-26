Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский штурмовик раскрыл детали зачистки хутора в Курской области

Боец ВС РФ рассказал, что при штурме Бердина под Курском пленил 13 украинцев
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Боец Вооруженных сил России с позывным «Ингуш» рассказал, как во время штурма и зачистки хутора Бердин в Курской области пленил 13 солдат ВСУ. Видео с интервью военного опубликовал Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

По его словам, он узнал, как перед боем с российскими военными бойцы Вооруженных сил Украины в Бердине записывали видео с угрозами и мародерствовали. Однако когда они попали в плен, то встали на колени и просили прощения и утверждали, что «не ведали, что творили».

«Говорили, что это была ошибка. <...> Но я и так бы им сохранил жизнь», — рассказал штурмовик.

До этого источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что на всех участках фронта в Курской области действуют заградотряды ВСУ.

Позже выяснилось, что группа украинских пограничников попыталась сбежать из одного из населенных пунктов в Курской области, но попала под огонь заградительных отрядов. Инцидент произошел в районе села Свердликово.

Ранее российский десант прорвался в населенный пункт в нескольких километрах от Суджи в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами