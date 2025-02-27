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В ДНР перехватили радиопереговоры командования ВСУ под Красноармейском

Народная милиция ДНР перехватила радиопереговоры ВСУ под Красноармейском
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) перехватили радиопереговоры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил Telegram-канал силового ведомства республики.

В ходе переговоров представитель командно-наблюдательного пункта ВСУ с позывным «Сигма» отдал приказ командиру подразделения «Селезень» отразить атаку российской армии.

Позже «Сигма» получил доклад от другого командира — «Качура» — о том, что соседнее подразделение ВСУ не выдержало обстрела и отступило с позиций. В ответ командир потребовал вернуть бойцов обратно, несмотря на продолжающийся огонь. Диалог сопровождался ненормативной лексикой, что, по данным источника, свидетельствует о напряженности в рядах украинских сил.

В ночь на 27 февраля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») сообщил, что ВС России наносят системные удары по военным объектам Вооруженных сил Украины в приграничных районах Черниговской области.

Ранее Стивен Сигал встретился с якутским военным, победившим бойца ВСУ в схватке.

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