«РВ»: ВС РФ не дают ВСУ концентрировать силы для наступления на границе

ВС России наносят системные удары по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Черниговской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным источника, российские подразделения целенаправленно ликвидируют пункты базирования, опорные узлы обороны, скопления живой силы и узлы связи противника.

«Такие удары лишают ВСУ возможности накапливать резервы для организации наступательных операций на этом направлении», — отмечают военкоры.

26 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские войска нарушили логистику Вооруженных сил Украины после взятия под огневой контроль дороги Юнаковка — Суджа. По данным российского оборонного ведомства, украинское командование несет большие потери в живой силе и технике. Бой за трассу проводил расчет испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон». FPV-дроны поразили позиции противника, а также технику и автомобили ВСУ на территории Курской области.

Ранее посол Украины сообщил о почти исчерпанных возможностях для мобилизации.