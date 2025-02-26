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Российские военные ударили по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

Минобороны: российские военные нанесли поражение ВСУ в 139 районах
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Evgeniy Maloletka/AP

Российские военнослужащие нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 139 районах. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 139 районах», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Также Минобороны России сообщило, что подразделения группировки российских войск «Центр» уничтожили немецкий танк Leopard в ДНР, ВСУ в течение суток потеряли более 325 военнослужащих.

По информации оборонного ведомства, в общей сложности с начала спецоперации Украина потеряла 21 742 танка и других бронированных машин, а также 656 самолетов, 1522 боевые машины реактивных систем залпового огня и другой техники.

Ранее ВСУ потеряли две станции РЭБ в Харьковской области.

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