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ВСУ потеряли две станции РЭБ в Харьковской области

МО: РФ уничтожила две станции РЭБ «Захист-АФ» и «Анклав» в Харьковской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), двух бригад территориальной обороны и бригады национальной гвардии в районах Купянска, Петропавловки, Моначиновки, Кондрашовки, Подвысокого, Копанок и Зеленого Гая в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Потери противника составили более 200 военнослужащих, 8 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ» и «Анклав» и склад боеприпасов», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Накануне стало известно, что военнослужащие одного из штурмовых подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» создали в Харьковской области «подземный город». В ведомстве уточнили, что речь идет о потайных подземных коммуникациях, возведенных на линии боевого соприкосновения. Там военные отдыхают после выполнения боевых задач, осуществляют обслуживание техники и вооружения.

Ранее российские разведчики взяли ставший «костью в горле» бункер ВСУ в ЛНР.

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