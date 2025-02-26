ТАСС: на всех участках фронта в Курской области действуют заградотряды ВСУ

На всех участках фронта в Курской области действуют заградотряды ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Противник <...> любой ценой пытается остановить продвижение наших войск — на всех участках фронта действуют заградительные отряды ВСУ», — поделился источник.

Собеседник агентства добавил, что ВСУ несут колоссальные потери, а заградотряды пресекают попытки побега украинских солдат с позиций.

До этого агентство ТАСС сообщало, что группа украинских пограничников попыталась сбежать из одного из населенных пунктов в Курской области, но попала под огонь заградительных отрядов.

Инцидент произошел в районе села Свердликово.

Кроме того, в российских силовых структурах рассказали, что в настоящее время бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют подъезды к Свердликово. Вооруженные силы РФ, в свою очередь, продолжают выбивать украинских военнослужащих из опорных пунктов на данном участке фронта.

Ранее российские бойцы освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области.