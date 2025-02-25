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Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны России сообщило об уничтожении дрона над Курской областью
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Станислав Красильников/РИА Новости

Над территорией Курской области сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Беспилотник был уничтожен около 18:10 по московскому времени. Для его ликвидации применялись дежурные средства противовоздушной обороны, отметили в ведомстве.

Утром 25 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия с помощью 18 снарядов и более 40 беспилотников атаковала десять районов Белгородской области за сутки. В частности, в селе Березовка после сброса взрывного устройства с дрона нашли повреждения на частном доме и автомобиле. В Чапаевском обнаружили повреждения на заборе частного домовладения, также боеприпас полностью уничтожил автомобиль, добавил губернатор.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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