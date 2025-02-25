ТАСС: командиры ВСУ на границе с Курской областью в подавленном состоянии

Офицерский состав подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении (Сумская область Украины граничит с Курской областью РФ) демонстрирует подавленное морально-психологическое состояние в условиях своих высоких потерь и успехов российской армии. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Отмечается, что такое состояние наблюдается как у насильно мобилизованных военнослужащих, так и у командиров рот, батальонов.

Собеседник агентства уточнил, что это связано с крупными потерями среди бойцов и техники, а также стремительным продвижением Вооруженных сил России на всех участках фронта.

«Поэтому офицерский состав противника находится в подавленном состоянии. Они уже осознают бессмысленность ведения боев», — заявил представитель силовых структур.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее стало известно об атаках ВСУ на гражданские автомобили под Курском.