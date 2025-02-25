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Силы ПВО отражают атаку дронов в Брянской области

Губернатор Богомаз сообщил об атаке беспилотников на Брянскую область
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Министерство обороны РФ

Территорию Брянской области атаковали вражеские беспилотники. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, средства ПВО (противовоздушной обороны) отражают налет, обнаруживая и уничтожая БПЛА. Чиновник призвал жителей области соблюдать меры безопасности.

Прошлой ночью в небе над регионом были сбиты три дрона, а в течение дня силы ПВО ликвидировали еще четыре беспилотника самолетного типа. Один из них атаковал Брянскую область около 9:00, а остальные три вечером — в 18:19, 20:20 и 22:00. Как сообщил Богомаз, в результате налетов никто не пострадал, нарушений также не было зафиксировано.

Ранее главком ВСУ заявил, что дроны наносят удары на 1,7 тыс. км вглубь России.

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