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На Украине анонсировали начало производства канадских бронемашин

На Украине откроют производство канадских бронемашин Roshel
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На Украине начнут производство канадских бронированных машин Roshel. Об этом сообщили в Telegram-канале «УкрОборонПром».

«Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» заключило соглашение о создании совместного производства бронемашин Roshel. Украинское предприятие получит необходимую техническую документацию и комплектующие материалы для производства машин», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в настоящее время канадская техника уже используется украинскими войсками. Размещение производства бронемашин, по данным «УкрОборонПрома», позволит ускорить реализацию поставок вооружения в подразделения.

14 февраля министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заявило, что немецкая компания Quantum Systems планирует удвоить производство беспилотников в стране в 2025 году. Предполагается, что в ближайшие два года в производственные мощности будет вложено €6 млн, на предприятии будут работать около ста человек.

Ранее на Украине анонсировали планы о постройке завода ядерного топлива.

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