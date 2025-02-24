Россия поразила навигационный центр Военно-морских сил Украины

Подразделения Вооруженных сил России провели атаку на инфраструктуру Военно-морских сил Украины (ВМСУ) в Одесской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Дневник десантника».

По данным источника, в результате удара по району Бурлачьей Балки был поражен навигационный центр ВМСУ. Также повреждены ремонтные базы и уничтожены два грузовых автомобиля, оснащенных системами спутниковой связи.

В ходе атаки ликвидированы не менее пяти военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и технических специалистов ВМСУ. Дополнительно нанесен урон живой силе противника, однако точное число потерь не уточняется.

23 февраля Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ») сообщил, что по югу Украины был нанесен мощный комбинированный удар. По их информации, в Одессе и области произошло около 15 взрывов и начались пожары.

После этого глава Одесской областной администрации Олег Кипер заявил, что в пригороде города были зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры.

Ранее мобилизованный боец ВСУ заявил, что его маленький ребенок остался дома один.