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Алаудинов сообщил о гибели российского комбата в зоне СВО

Алаудинов сообщил о смерти комбата «Ахмата» с позывным «Шустрый» в зоне СВО
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о смерти командира одного из батальонов спецназа Зелимхана Батукаева с позывным «Шустрый» в зоне спецоперации. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, Батукаев был «одним из самых лучших командиров российской армии». По его словам, командир был предан военному делу и пренебрегал своим личным временем и здоровьем для борьбы с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Алаудинов подчеркнул, что причиной случившегося стало кровоизлияние в мозг, которое произошло у командира после трех бессонных ночей. Командир спецназа уточнил, что Батукаев погиб вчера, 23 февраля. На данный момент медики устанавливают точную причину смерти комбата.

До этого в зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб подполковник полиции Сергей Скоба. По данным Ассоциации сотрудников силовых структур Самары, мужчина погиб под Курском. Точное место смерти не уточняется. В канале отметили, что Скоба ранее возглавлял отдел полиции по Железнодорожному району Самары.

Ранее стало известно, что Ефремов во главе «Тигра» принимал участие в «самых жестких операциях» на СВО.

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