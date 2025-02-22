В Курской области подразделения российской группировки войск «Север» поразили 19 украинских бригад. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Как уточняет военное ведомство, ВС РФ разгромили танковую, тяжелую механизированную, семь механизированных, пять десантно-штурмовых бригад, бригаду морской пехоты, четыре бригады теробороны и три штурмовых полка ВСУ около сел Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, Махновки, Лебедевки, деревень Новой Сорочины, Рубанщины и Куриловки, поселков Локни, Никольский, а также города Суджи и хутора Олешни. Кроме того, были отражены три контратаки противника.

В публикации отмечается, что в соседней украинской Сумской области тоже были поражены военные и техника ВСУ.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

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