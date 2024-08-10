Россия применила новое оружие в Сумской области

Россия применяет новое оружие для уничтожения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщил глава военной администрации Сумской области Украины Владимир Артюх в эфире украинского телемарафона.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России.

По словам Артюха, 9 августа в течение всего дня Вооруженные силы России наносили удары в Сумской области универсальными межвидовыми планирующими боеприпасами, это гибрид между бомбой и ракетой. Чиновник отметил, подобное произошло впервые.

Глава ВА добавил, что эти бомбы похожи на известные корректируемые авиационные бомбы (КАБы), но имеют двигатель и поэтому летят в два раза дальше и поражают цель точнее. Всего в сторону Сумской области было запущено 11 таких бомб.

В ночь на 10 августа сообщалось о взрывах в Сумской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский бомбардировщик Су-34 ударил по объектам ВСУ в Курской области.