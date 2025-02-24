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Эксперт заявил, что российские силы почти полностью взяли под контроль ЛНР

Марочко: ВС РФ на 75% освободили ДНР и почти на 100% ЛНР
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Сергей Аверин/РИА Новости

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции на 75% взяли под контроль территорию Донецкой народной республики и почти на 100% — Луганской народной республики. Об этом сообщил в интервью ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Под оккупацией находится менее 0,5% территории ЛНР. А это колоссальнейший результат, который был достигнут в результате специальной военной операции», — сказал Марочко.

По его словам, к февралю 2022 года Украина значительно нарастила интенсивность обстрелов территории ЛНР: в некоторые дни Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 800 раз открывали огонь по региону, о чем также говорилось в отчетах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отметил Марочко.

Вооруженный конфликт в Донбассе обострился в феврале 2022 года. 21 февраля 2022 года Российская Федерация признала независимость Луганской и Донецкой народных республик. 24 февраля в ответ на просьбу руководства республик о помощи Россия начала СВО на Украине.

23 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что подразделения Вооруженных сил России установили контроль над селом Белогоровка в ЛНР.

Днем ранее российские разведчики смогли захватить бункер украинской армии в районе Белогоровки.

Ранее Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пошутил в ответ на вопрос о возможном массированном ударе по Украине 24 февраля.

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