Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мантуров сообщил о применении нейросетей в ВС РФ

Мантуров: в вооружении РФ для уничтожения целей уже внедряются нейросети
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Вице-премьер России Денис Мантуров в эфире Первого канала заявил, что нейросети уже внедряются в российском вооружении для более быстрого уничтожения целей.

По его словам, искусственный интеллект применяется в обработке данных в первую очередь и в быстрейшем уничтожении цели.

«Это уже вот сегодня внедряется [в российском вооружении]», — сказал Мантуров.

До этого представитель «Народного фронта» и разработчик Александр Грязнов заявил, что первые три тысячи дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом отправили в зону спецоперации. По словам разработчика, новый дрон обладает достаточными динамическими характеристиками и может летать на большой скорости с перегрузками. Он добавил, что только одно подразделение, обладающее новым оружием, уничтожило технику противника на сумму, превышающую стоимость всех трех тысяч произведенных дронов.

Ранее немецкий бизнесмен рассказал об оружии РФ, способном вызвать стометровое цунами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами