Мантуров сообщил о применении нейросетей в ВС РФ

Мантуров: в вооружении РФ для уничтожения целей уже внедряются нейросети

Вице-премьер России Денис Мантуров в эфире Первого канала заявил, что нейросети уже внедряются в российском вооружении для более быстрого уничтожения целей.

По его словам, искусственный интеллект применяется в обработке данных в первую очередь и в быстрейшем уничтожении цели.

«Это уже вот сегодня внедряется [в российском вооружении]», — сказал Мантуров.

До этого представитель «Народного фронта» и разработчик Александр Грязнов заявил, что первые три тысячи дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом отправили в зону спецоперации. По словам разработчика, новый дрон обладает достаточными динамическими характеристиками и может летать на большой скорости с перегрузками. Он добавил, что только одно подразделение, обладающее новым оружием, уничтожило технику противника на сумму, превышающую стоимость всех трех тысяч произведенных дронов.

Ранее немецкий бизнесмен рассказал об оружии РФ, способном вызвать стометровое цунами.