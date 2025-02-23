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Израиль ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане

NNA: самолеты ЦАХАЛ ударили по объектам «Хезболлы» во время похорон Насраллы
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Ammar Awad/Reuters

Израильские самолеты нанесли удары по объектам ливанской «Хезболлы» на востоке и юге страны. Об этом сообщило ливанское агентство NNA.

Журналисты отметили, что израильская армия атаковала Ливан во время похорон бывшего генсека движения Хасана Насраллы. На церемонию прощания приехали свыше 400 политических и религиозных деятелей из-за рубежа, в том числе делегация Ирана во главе с председателем парламента.

23 сентября прошлого года Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Вооруженные силы Ливана в боевые действия не вступали, при этом обстрелу подвергалось ливанское приграничье и юг Бейрута. Целью атак ЦАХАЛ были названы инфраструктурные объекты «Хезболлы».

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута.

Ранее в Израиле опубликовали видео ликвидации бывшего лидера «Хезболлы».

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