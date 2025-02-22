В России заявили об уязвимости украинских МиГ-29

Украинские истребители МиГ-29 легко сбиваются российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом «Ленте.ру» заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, советских истребителей МиГ-29 осталось достаточно большое количество на Украине после распада СССР. При этом, по его словам, ВСУ продолжают терять эти машины в зоне спецоперации.

«Наша противовоздушная оборона их сбивает», — сообщил Дандыкин.

В субботу, 22 февраля, министерство обороны России в ежедневной сводке сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также российскими силами были уничтожены две управляемые авиационные бомбы Hammer, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 58 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Ранее миллиардер из России напомнил о вознаграждении за сбитый F-16 ВВС Украины.