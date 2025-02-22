Минобороны РФ: в Курской области уничтожено более 190 бойцов ВСУ за сутки

За последние сутки потери Вооруженных сил Украины в Курской области составили свыше 190 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в ходе боевых действий были уничтожены три танка, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов.

Там подчеркнули, что с начала боевых действий на Курском направлении противник понес потери до 62 650 военнослужащих, 376 танков, 286 боевых машин пехоты, 237 бронетранспортеров, 1977 боевых бронированных машин, 2129 автомобилей, 465 артиллерийских орудий, 51 пусковую установку для реактивных систем залпового огня, включая 13 HIMARS и шесть MLRS американского производства, 22 пусковые установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, девять транспортно-заряжающих машин, 113 станций радиоэлектронной борьбы, 15 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, семь радиолокационных станций ПВО, а также 49 единиц инженерной и вспомогательной техники, среди которых 19 машин для разминирования, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков и инженерная разведывательная машина. Кроме того, были уничтожены 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Военное ведомство указало, что операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

До этого в Минобороны сообщили, что в Курской области подразделения российской группировки войск «Север» поразили 19 украинских бригад.

Ранее российский офицер рассказал, как был захвачен танк ВСУ в Курской области.