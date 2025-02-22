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Российские войска отрезают от снабжения группировку ВСУ в Судже

«Военное обозрение»: ВС РФ пресекают попытки ВСУ перебрасывать резервы в Суджу
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают отрезать от логистики занятый Вооруженными силами Украины (ВСУ) город Суджа в приграничном районе Курской области. Об этом пишет «Военное обозрение».

Отмечается, что подразделения ВС РФ постепенно продвигаются южнее Свердликово в сторону населенных пунктов Новенькое и Басовка. В районе Свердликово российские военные продолжают атаки в направлении Лебедевки и проводят активные действия на западном берегу реки Псел севернее Гуево. Отмечается, что активно работает авиация.

22 февраля стало известно, что российские десантники из состава группировки войск «Север» отбили контратаку украинской армии в селе Свердликово в Курской области. Украинские военные пытались производить атаку утром. Они выдвинулись в сторону российских солдат на нескольких бронемашинах. Уточняется, что нападавшие были уничтожены совместными усилиями артиллерии, операторов БПЛА и штурмовых подразделений.

Ранее Герасимов посетил пункт управления группировки ВС РФ «Юг» в зоне СВО.

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