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Сальдо назвал напряженной обстановку на линии фронта в Херсонской области

Сальдо: ВСУ сосредоточились на обстрелах городов и сел в Херсонской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал обстановку на линии фронта в регионе стабильно напряженной. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ВСУ сосредоточились на обстрелах городов и сел региона. При этом не проходит и дня, чтобы два-три человека не получали травмы.

«К сожалению, полностью избежать этого невозможно, пока не будут прекращены боевые действия», — признал он.

Он объяснил, что дроны и ракеты можно подавить средствами РЭБ или сбить, но не артиллерийские снаряды и минометные мины.

В начале февраля в городе Геническе Херсонской области три жилых дома получили повреждения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что украинские беспилотники атаковали город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. По его информации, местные жители слышали пролет минимум трех беспилотников над городом.

Ранее ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке.

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