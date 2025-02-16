Сальдо назвал напряженной обстановку на линии фронта в Херсонской области

Сальдо: ВСУ сосредоточились на обстрелах городов и сел в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал обстановку на линии фронта в регионе стабильно напряженной. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ВСУ сосредоточились на обстрелах городов и сел региона. При этом не проходит и дня, чтобы два-три человека не получали травмы.

«К сожалению, полностью избежать этого невозможно, пока не будут прекращены боевые действия», — признал он.

Он объяснил, что дроны и ракеты можно подавить средствами РЭБ или сбить, но не артиллерийские снаряды и минометные мины.

В начале февраля в городе Геническе Херсонской области три жилых дома получили повреждения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что украинские беспилотники атаковали город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. По его информации, местные жители слышали пролет минимум трех беспилотников над городом.

Ранее ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке.