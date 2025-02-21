Военный эксперт Киселев рассказал о движениях ВСУ под Херсоном

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают силы в район Херсона из-за опасений возможного форсирования Днепра российскими войсками в районе этого города. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселев.

«Враг стягивает на Херсонском направлении большие силы и средства, в том числе большое количество FPV-дронов фиксируется, идут поставки с Запада. Они опасаются возможного форсирования Днепра российскими войсками», — заявил Киселев.

Еще одной точкой напряжения для украинских войск является район Часова Яра, где российские десантники выбивают последние позиции ВСУ на высотах в городе.

До этого назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко заявил, что подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсон частично остался без электроснабжения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Одесской области и Николаеве.