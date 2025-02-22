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В МО РФ назвали потери ВСУ в зоне ответственности «Запада»

МО РФ: ВСУ потеряли более 190 военных в зоне ответственности «Запада»
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Evgeniy Maloletka/AP

Украинские войска потеряли более 190 военных в зоне ответственности группировки ВС РФ «Запад». Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, расчеты российских сил противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 беспилотников самолетного типа.

«За сутки потери противника составили свыше 190 военнослужащих, танк Т-64, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля», — поделился Бигма.

Он добавил, что также в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили три орудия полевой артиллерии, из них два — производства стран НАТО. Кроме того, российские военные уничтожили две станции спутниковой связи Starlink и два склада боеприпасов ВСУ.

До этого начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщал, что украинская армия потеряла до 325 военных в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр».

По его словам, кроме живой силы ВСУ также потеряли бронемашину MaxxPro. Подразделения ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю и освободили населенный пункт Надеждинка в ДНР.

Ранее стало известно, что ВС России вплотную подошли к Купянску.

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