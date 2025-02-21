Над Азовским морем уничтожили БПЛА ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 21 февраля уничтожили один украинский беспилотник над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, дрон был сбит около 20:30 мск.

Накануне вечером средства ПВО РФ уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов, 19 из которых — над Краснодарским краем. Уничтожение дронов велось с 15.30 до 19.30 по мск.

17 февраля нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума, к которой относится НПС «Кропоткинская», атаковали семь украинских беспилотников. Объект был выведен из эксплуатации, перекачка нефти ведется на сниженных режимах.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.