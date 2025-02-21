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В «Рособоронэкспорте» рассказали о продвижении самолета Су-75 Checkmate за рубежом

Михеев: «Рособоронэкспорт» продвигает Су-75 Checkmate в страны Ближнего Востока
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Imad Creidi/Reuters

«Рособоронэкспорт» продвигает истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate за рубежом, в том числе в страны Ближнего Востока. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор компании Александр Михеев.

«Рособоронэкспорт» продолжает работу по продвижению легкого тактического самолета Checkmate, в том числе в странах Ближнего Востока, которые стремятся к промышленной независимости и хотят работать в том числе в формате технологического партнерства», — сказал он на полях международной выставки IDEX 2025 в ОАЭ.

По словам Михеева, специалисты госкомпании проводят с ближневосточными партнерами консультации по внешнему виду и техническим характеристикам такого самолета, в создании которого они хотели бы участвовать. Также идет обсуждение возможности совместной разработки бортовых систем, авионики и средств поражения, добавил гендиректор.

В сентябре Михеев заявил на полях международной выставки Egypt International Airshow, что ряд стран Ближнего Востока проявляют интерес к Су-75 Checkmate. По его словам, предполагается создание нескольких модификаций самолета, включая беспилотную и двухместную.

Су-75 Checkmate («Шах и мат») разрабатывается как экспортный проект. Его отличительной особенностью является возможность адаптации под потребности заказчика. Предполагается, что скорость самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус — три тысячи километров. Масса полезной нагрузки Checkmate превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Подробнее о Checkmate — в материале «Газеты.Ru».

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