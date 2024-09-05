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Для российского истребителя Checkmate разработают беспилотную модификацию

Михеев: для истребителя Checkmate создадут беспилотную и двухместную модификации

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Imad Creidi/Reuters

Ряд стран Ближнего Востока проявляют интерес к российскому легкому тактическому истребителю Checkmate, им уже переданы предложения по проекту. Об этом заявил генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев, сообщает РИА Новости.

На полях международной выставки Egypt International Airshow, проходящей в аэропорту Эль-Аламейна на севере Египта, Михеев рассказал, что предполагается создание нескольких модификаций самолета, включая беспилотную и двухместную.

Су-75 Checkmate («Шах и мат») — российский малозаметный многофункциональный истребитель пятого поколения, который разрабатывается как экспортный проект. Его отличительной особенностью является возможность адаптации под потребности заказчика. Предполагается, что скорость самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус — три тысячи километров. Масса полезной нагрузки Checkmate превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей.

Подробнее о Checkmate — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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