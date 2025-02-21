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На Украине показали ракету-дрон «Трембита» за $4 тысячи

«Страна.ua» показала первые фото украинской ракеты-дрона «Трембита»
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weukrainetv/Telegram

На Украине представили ракету-дрон, которая получила название «Трембита». Фотографии вооружения представило украинское издание «Страна.ua».

Ракета может преодолевать расстояние в 200 км, развивая скорость до 150 м/с, а вес ее боевой части составляет 20 кг. Стоимость такой ракеты-дрона составляет $4 тыс.

До этого в Великобритании заявили, что ракета «Трембита» имеет низкую точность. Авторы отметили, что главным преимуществом нового украинского снаряда является его низкая стоимость. Так, одна ракета ATACMS стоит более $1 млн. По данным журналистов, на эти деньги можно произвести 50–60 или более «Трембит».

О разработке ракеты «Трембита» в конце декабря сообщал британский журнал The Economist. Сами создатели уже назвали свое изделие «бомж-ракетой». Каковы тактико-технические характеристики перспективной украинской ракеты и можно ли создать уникальное оружие в гараже — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее сообщалось, что «Трембита» способна долететь до Москвы.

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