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Российские военные атаковали завод по сборке БПЛА в Одесской области

Подполье: нанесен удар по заводу в Одесской области, где собирались БПЛА
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Михаил Фомичев/РИА Новости

Российские военнослужащие атаковали завод по сборке украинских беспилотников в Одесской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, атака производилась в ночь на 17 февраля.

«Прилетело в Дунайсудоремонт, завод с хорошими складами, один из которых – просто огромный. Также на заводе в одном из цехов производилась сборка БПЛА, которые в разобранном виде поступают из Румынии», — заявил Лебедев.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что российский боец в одиночку уничтожил группу украинских военных, которые прятались в блиндаже на глубине семи метров.

По данным журналистов, российский боец закинул в землянку, где прятался противник, противотанковую мину. По данным SHOT, бой происходил возле Купянска.

17 февраля стало известно, что российская армия окончательно перерезала трассу в «Андреевском мешке» и существенно продвинулась на его территории. Помимо этого, бойцы начали наступать в сторону Великой Новоселки.

Ранее в России назвали число бойцов ЧВК, получивших статус ветерана.

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