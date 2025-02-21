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Российские военнослужащие рассказали об обстановке у Суджи

«Известия»: под Курском артиллеристы за день выпустили 90 снарядов по ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские артиллеристы за день выпустили 90 снарядов по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 20 километрах от Суджи в Курской области. Об этом сообщает газета «Известия».

Боец с позывным «Каспий» рассказал, что необходимо отрезать снабжение ВСУ в Суджанском районе.

Другой военнослужащий с позывным «Ростов» заявил, что одномоментно по противнику удается выпустить до 10 боеголовок, а за сутки — более 90.

Корреспондент издания Эмиль Тимашев уточнил, что бои велись рядом с селами Погребки и Малая Локня в 25 и 18 километрах от Суджи.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что за сутки потери Вооруженных сил Украины в Курской области составили более 160 военнослужащих.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что ситуация в Курской области остается без существенных изменений.

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