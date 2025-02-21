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Военкор обнаружил на российских маркетплейсах одежду с символикой ВСУ

Военкор Безсонов: на российских маркетплейсах продается одежда с символикой ВСУ
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

В продаже на российских маркетплейсах находится одежда с символикой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военкор Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

Журналист уточнил, что для продажи были доступны спортивные костюмы. На них были напечатаны логотипы Главного управления разведки (ГУР), Сил специальных операций (ССО) ВСУ и Пограничной службы Украины.

«Хороший пример мягкой силы со стороны нашего врага и отличный пример халатности и безразличия со стороны российских брендов», — написал Безсонов.

Позже военкор сообщил, что карточки данных товаров были удалены. Журналист поблагодарил российские торговые площадки за оперативность.

В январе заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по контролю Дмитрий Гусев сообщил, что депутаты, представляющие партию «Справедливая Россия — За правду» в нижней палате парламента, решили проверить законность продажи конфет украинской компании Roshen на маркетплейсах. Российское правительство и Роспотребнадзор запретили сбыт данных кондитерских изделий на территории страны.

Ранее на украинском сайте продавали иконы из храма, оккупированного ВСУ.

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