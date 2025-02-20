В Краснодарском крае отменили ракетную опасность

На территории Краснодарского края отменили ракетную опасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Внимание! Сигнал «Ракетная опасность» отменен», — сказано в сообщении.

Вечером в четверг, 20 февраля, в Краснодарском крае была объявлена ракетная опасность.

До этого сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Telegram-канал Mash отмечал, что в небе были слышны три взрыва. Позднее стало известно, что в Динском районе Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата упали на электроподстанцию. В настоящее время обломки осматривают, сообщил источник в экстренных службах. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее на полях Кубани нашли обломки беспилотников.