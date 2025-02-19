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Украинский пленный рассказал о массовых побегах мобилизованных солдат ВСУ

Пленный боец ВСУ Добож: большинство солдат сбежали с полигона в ходе обучения
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Большинство мобилизованных солдат массово бежали с полигонов в ходе обучения. Об этом в интервью ТАСС заявил пленный украинский боец Карл Добож.

«В Ужгороде <...> нас обучали какие-то молодые курсанты, которые сами не понимали в этом ничего. Там было нас приблизительно 180 человек. Большинство сбежало оттуда», — заявил он.

По словам пленного солдата, после обучения 24 человека направили в район Купянска. Военнослужащие прибыли на место ночью, и Добож услышал от сопровождающего, что сбежали еще восемь человек. Он добавил, что после этого его направили на позицию, где вместо двух недель он провел четыре месяца.

До этого пленный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Боронило раскрыл подробности о сдаче военных экзаменов, которые должны пройти все бойцы перед отправкой на фронт. По его словам, избежать попадания на фронт могли лишь те, кто нашел средства на взятку для экзаменационной комиссии в размере $20 тысяч.

Ранее пленный рассказал о тяжелобольных новобранцах в ВСУ.

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