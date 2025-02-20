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Минобороны заявило об обнаружении у солдат ВСУ в Курской области препаратов от страха

Минобороны РФ: у ликвидированных в Курской области солдат ВСУ нашли стимуляторы
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Минобороны сообщили, что у ликвидированных в Курской области солдат Вооруженных сил Украины нашли стимуляторы, подавляющие боль и страх. Об этом пишет ТАСС.

По словам командира батальона с позывным «Странник», при осмотре тел почти у каждого украинского солдата находили возле документов небольшие пакетики с наркотиками по три таблетки.

При использовании данного препарата мы видели, что, когда под ноги бросали гранату, даже после взрыва противник продолжал действовать, ни на что не обращая внимания. Магазин в него выпускали — продолжал действовать», — рассказал мужчина.

Также «Странник» показал трофеи, которые захватили в одном из сел Курской области: среди них были американские (M67), немецкие (DM-51A2) гранаты и другое оружие из западных стран. Также российские военные захватили два американских пулемета M240, шведский гранатомет АТ-4 и украинский аналог американского автоматического станкового гранатомета Мк-19 с боеприпасами.

Ранее житель Часова Яра Валерий Дорош заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины получают наркотики в отделении почты и открыто употребляют их на глазах у мирных жителей.

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