Многодетная мать рассказала, как попала под удар дронов ВСУ в Курской области

Многодетная мать Юлия Перепелкина, у которой шестеро детей, рассказала, как попала под атаку украинских дронов, возвращаясь в родное село Александровка в Кореневском районе Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, в первый раз ей удалось без проблем добраться до населенного пункта. Но при следующей попытке ее автомобиль атаковал беспилотник ВСУ «Баба-Яга». Несмотря на то что дрон попал в машину, женщина уцелела.

Россиянка отметила, что большинство домов в Александровке разрушены из-за обстрелов. Уцелели только ее дом и дом соседки, все остальные строения были либо уничтожены, либо сильно повреждены.

Накануне другой житель Курской области рассказал, как мирным гражданам приходилось прятаться в посадках от дронов Вооруженных сил Украины. Мужчина поделился тактикой, которая спасла его от вражеских беспилотников. Двое братьев и еще один мужчина прятались от украинских беспилотников в лесу — они двигались на расстоянии примерно в 300 метров друг от друга, чтобы БПЛА не заметил всех сразу.

Ранее в Генштабе рассказали, сколько территории освобождено в Курской области.