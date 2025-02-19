Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российского военного обвинили в убийстве после ДТП

«Ъ»: ДТП с участием военного из КЧР Рената Сакиева расследуют как убийство
close
Depositphotos

Южный окружной военный суд отказался освободить военнослужащего из Карачаево-Черкесии Рената Сакиева. Военный, награжденный медалью Суворова, обвиняется в убийстве и покушении на такое же преступление, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы уголовного дела.

Согласно документам, инцидент случился вечером 14 ноября 2024 года. В ходе конфликта на окраине аула Кош-Хабль Сакиев наехал на своем автомобиле Range Rover на двух человек. В результате местный житель Валерий Барануков получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина, который стоял с ним рядом, отделался переломом руки и тазовых костей. Сам Сакиев скрылся с места преступления и был объявлен в розыск.

Спустя три дня военный сдался, и ему оформили явку с повинной. В отношении него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ . Пятигорский гарнизонный военный суд арестовал Сакиева до 14 января 2025 года. Срок его ареста был продлен.

Адвокат военнослужащего Мурат Меремуков обжаловал это решение в Южном окружном военном суде, отметив, что заключение под стражу является слишком жесткой мерой пресечения для его клиента. Защитник считает, что следователем не были представлены необходимые обоснования для ареста его подопечного, а судья не учел «положительные данные о личности обвиняемого».

Ранее в Курске арестовали военного ВСУ, подозреваемого в убийстве шести женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами