Российского военного обвинили в убийстве после ДТП

Южный окружной военный суд отказался освободить военнослужащего из Карачаево-Черкесии Рената Сакиева. Военный, награжденный медалью Суворова, обвиняется в убийстве и покушении на такое же преступление, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы уголовного дела.

Согласно документам, инцидент случился вечером 14 ноября 2024 года. В ходе конфликта на окраине аула Кош-Хабль Сакиев наехал на своем автомобиле Range Rover на двух человек. В результате местный житель Валерий Барануков получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина, который стоял с ним рядом, отделался переломом руки и тазовых костей. Сам Сакиев скрылся с места преступления и был объявлен в розыск.

Спустя три дня военный сдался, и ему оформили явку с повинной. В отношении него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ . Пятигорский гарнизонный военный суд арестовал Сакиева до 14 января 2025 года. Срок его ареста был продлен.

Адвокат военнослужащего Мурат Меремуков обжаловал это решение в Южном окружном военном суде, отметив, что заключение под стражу является слишком жесткой мерой пресечения для его клиента. Защитник считает, что следователем не были представлены необходимые обоснования для ареста его подопечного, а судья не учел «положительные данные о личности обвиняемого».

Ранее в Курске арестовали военного ВСУ, подозреваемого в убийстве шести женщин.