В Узбекистане ветеранам Второй мировой войны выплатят по $10 тысяч

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом установил единовременное денежное вознаграждение для ветеранов и инвалидов Второй мировой войны в размере $10 тысяч в связи с 80-летием победы. Документ был опубликован на сайте главы государства.

В указе говорится, что в связи с 80-й годовщиной победы во Второй мировой войне каждому участнику и инвалиду войны будет выплачено $10 тысяч. Кроме того, лица, приравненные к участникам Второй мировой войны, получат выплаты в размере 25 миллионов сумов (около $2 тысяч), а участники трудового фронта во время войны 1941–1945 годов — по три миллиона сумов ($230).

В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. По данным архивов, во Второй мировой войне участвовали более 1,9 млн жителей республики, из которых свыше 540 тысяч не выжили, а 160 тысяч пропали без вести. На сегодня в стране проживают около 100 ветеранов войны и 5 тысяч тружеников тыла.

В январе министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что россияне смогут получить выплаты в честь 80-летия Победы в апреле-мае этого года без подачи заявления.

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