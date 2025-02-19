Отец участника СВО попал в «бюрократический ад» из-за опечатки

Отец участника специальной военной операции (СВО), который не вернулся из зоны боевых действий, попал в «бюрократический ад» из-за ошибки в документах из-за чего он не может даже установить сыну памятник. О ситуации рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

Парламентарий рассказал, что о смерти российского военнослужащего из Первоуральска на боевом задании стало известно через два месяца после того, как он заключил контракт с Минобороны РФ. Однако отец бойца узнал из официальных документов, что его сын погиб за две недели до заключения контракта.

«При всей очевидной абсурдности опечатки отец павшего бойца долгие месяцы не может добиться ее исправления», — подчеркнул Иванов.

По словам депутата, теперь из-за несовпадения дат мужчина уже почти год не может оформить страховые выплаты, поскольку из-за ошибки в документах военнослужащий погиб до заключения контракта с российским оборонным ведомством.

Иванов также обратил внимание, что из-за незнания точной даты гибели сына, отец не может установить на кладбище памятник. Парламентарий уточнил, что уже связался с Министерством обороны, ведомство возмутилось «медлительностью отдельного ответственного лица» и начало разбирательство, в настоящее время все необходимые бумаги оформляются.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале нового проекта для ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции (СВО) под названием «Курск. Герои!».

Ранее стало известно, что россияне начали чаще жаловаться Москальковой по поводу СВО.