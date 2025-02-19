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Суд назначил дополнительную экспертизу по делу генерала Попова

ТАСС: суд назначил дополнительную экспертизу по делу генерала Ивана Попова
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Тамбовский гарнизонный военный суд назначил дополнительную экспертизу по уголовному делу о мошенничестве с металлоконструкциями для защиты территории Запорожской области в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, дополнительная судебно-бухгалтерская экспертиза, которая была назначена по ходатайству государственного обвинения, нужна для установления объема похищенного металла, но адвокат Попова утверждает, что эта экспертиза уже навряд ли сможет помочь, поскольку установить, сколько металла было поставлено в армию и сколько израсходовано, уже не представляется возможным.

До этого стало известно, что более 15 командиров воинских частей, которые принимают участие в спецоперации в Запорожской области, выступили в защиту бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве с металлоконструкциями.

Ранее сообщалось, что генерала Попова могут освободить из-под стражи и отправить на СВО.

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