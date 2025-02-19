Украинский дезертир два года скрывался от ВСУ и был отправлен в Курскую область

Взятый в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Проць после дезертирства скрывался два года, но был пойман и отправлен в Курскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео допроса Минобороны РФ.

«В марте 2022 года меня мобилизовали, направили в 28-ю часть. Находился под Херсоном, готовил оборонительные позиции. В конце 2022 года ушел в отпуск и не вернулся, дезертир по факту. Почти два года скрывался дома, жил на те средства, что были, потом недалеко от себя устроился на неофициальные работы», — рассказал украинский пленный.

Проць добавил, что его снова мобилизовали в октябре 2024 года. Мужчину назначили стрелком в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде. После этого военного отправили в Курскую область, где он был взят в плен.

1 февраля пленный украинский военнослужащий Александр Прокопенко рассказал, как его подразделение было обманом отправлено в Курскую область. По его словам, командование заверило их, что они будут охранять государственную границу, не упомянув о реальном направлении.

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