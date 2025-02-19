Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский дезертир два года скрывался от ВСУ и был отправлен в Курскую область

Пленный боец ВСУ Проць рассказал, как его поймали и отправили в Курскую область
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Взятый в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Проць после дезертирства скрывался два года, но был пойман и отправлен в Курскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео допроса Минобороны РФ.

«В марте 2022 года меня мобилизовали, направили в 28-ю часть. Находился под Херсоном, готовил оборонительные позиции. В конце 2022 года ушел в отпуск и не вернулся, дезертир по факту. Почти два года скрывался дома, жил на те средства, что были, потом недалеко от себя устроился на неофициальные работы», — рассказал украинский пленный.

Проць добавил, что его снова мобилизовали в октябре 2024 года. Мужчину назначили стрелком в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде. После этого военного отправили в Курскую область, где он был взят в плен.

1 февраля пленный украинский военнослужащий Александр Прокопенко рассказал, как его подразделение было обманом отправлено в Курскую область. По его словам, командование заверило их, что они будут охранять государственную границу, не упомянув о реальном направлении.

Ранее пленный ВСУ развеял миф о «самой крутой» украинской бригаде.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами