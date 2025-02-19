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Российские военные уничтожили украинский самолет в зоне СВО

Минобороны: силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в зоне спецоперации
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, нанесли поражение цехам по производству дронов и местам их запуска, а также по пунктам временной дислокации иностранных наемников и скоплениям живой силы украинской армии. Кроме того, ВС РФ ликвидировали объекты, которые были задействованы в работе военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в 148 районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Помимо этого, бойцы уничтожили две управляемые авиационные бомбы JDAM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и пять управляемых авиационных бомб «Hammer» французского производства.

До этого в пресс-службе МО РФ сообщили, что российские военнослужащие после освобождения Свердликово в Курской области взяли под контроль важную логистическую дорогу СуджаРыльск.

По данным российского оборонного ведомства, оперативный захват позиций осуществляли тульские десантники. Для реализации захвата дороги использовались беспилотники, артиллерия и авиация.

Ранее уничтожение 18 единиц техники и солдат ВСУ в Сумской области попало на видео.

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