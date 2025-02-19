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Глава филиала подведомственного Минобороны предприятия заподозрен в превышении полномочий

СК возбудил дело против главы филиала «Росжилкомплекса» Сергея Бгатова
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Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в отношении начальника филиала «Южный» подведомственного министерству обороны России «Росжилкомплекса» Сергея Бгатова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГВСУ Следственного комитета России.

По данным СК, в мае прошлого года Бгатов без оснований выплатил субсидии для приобретения недвижимости лицу, не подлежащему обеспечению жильем, причинив многомиллионный ущерб государству.

В настоящее время расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ.

ФГАУ «Росжилкомплекс» — специализированная организация Минобороны России, осуществляющая полномочия министерства в сфере социальной защиты военных, лиц гражданского персонала Вооруженных сил России, российских граждан, освобожденных от военной службы, и членов их семей в части реализации их жилищных прав, создания условий для их жизнедеятельности, соответствующих характеру военной службы.

Ранее стало известно, как главный кадровик Минобороны получил многомиллионное состояние.

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