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В Транснефти рассказали о последствиях атаки ВСУ на станцию КТК

Транснефть: на Кубани станция КТК в результате атаки ВСУ серьезно повреждена
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) 17 февраля получила серьезные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе «Транснефти».

«В результате атаки объект получил серьезные повреждения», — говорится в сообщении.

По данным компании, в результате атаки была разрушена крыша, повреждено распределительное устройство, а также газотрубная установка. Помимо этого, нанесенный удар затронул кабельную эстакаду и резервуар с водой. Кроме того, было уничтожено два трансформатора, фильтры и противопожарная система.

В связи с инцидентом станцию вывели из эксплуатации. По словам специалистов КТК, работы по восстановлению займут около 1,5 — 2 месяцев. Транспортировка нефти временно осуществляется по аварийной схеме, минуя станцию.

До этого в КТК сообщили, что транспортировка нефти по системе КТК после ночной атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае осуществляется на сниженных режимах перекачки.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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